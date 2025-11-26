Bernadette Jourdant berichtet 542.000 Euro vom Land: Was Rheinböllen damit vorhat 26.11.2025, 18:00 Uhr

i Der Parkplatz am Gemeindezentrum wird wohl ab Frühjahr 2026 völlig neu hergerichtet. Es könnte eines der letzten Projekte sein, die die scheidende Bürgermeisterin Bernadette Jourdant noch auf den Weg bringt. Dieter Diether

Ende April 2026 möchte Bernadette Jourdant ihr Amt als Bürgermeisterin von Rheinböllen niederlegen. Ein wichtiges Vorhaben will sie bis dahin aber noch auf den Weg bringen. Dabei hilft auch Unterstützung vom Land.

Nach mehr als zehn Jahren als Stadtbürgermeisterin von Rheinböllen möchte Bernadette Jourdant zum 30. April 2026 dieses Amt niederlegen. Bis dahin gibt es aber noch einiges zu tun. Bei einem Projekt zeichnet sich ab, dass es noch während ihrer Amtszeit einen guten Schritt vorankommen könnte.







