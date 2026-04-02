Abi-Ball in Mastershausen 54 Abiturienten der IGS Kastellaun sind jetzt am Ziel 02.04.2026, 12:00 Uhr

i Nach 13 Runden am Ziel: die Abiturienten der IGS Kastellaun. Katja Scherer

Für 54 Abiturienten der IGS Kastellaun beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Gefeiert wurde das mit einem Abi-Ball in Mastershausen.

Der diesjährige Abiturjahrgang der IGS Kastellaun hat in der Bürgerhalle in Mastershausen seinen Abi-Ball gefeiert. Nach dem Einzug aller Abiturienten wurden alle Gäste vom Moderatorenteam Mia Keimer und Ari Maxeiner begrüßt. Bezug nehmend auf das diesjährige Abi-Motto „Mabiokart – Nach 13 Runden am Ziel“ zeigten sich die Moderatoren stolz, gemeinsam am Ziel angekommen zu sein und den Abend als Start in ein neues Rennen zu sehen.Schulleiterin ...







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