Abi-Ball in Mastershausen
54 Abiturienten der IGS Kastellaun sind jetzt am Ziel
Nach 13 Runden am Ziel: die Abiturienten der IGS Kastellaun.
Nach 13 Runden am Ziel: die Abiturienten der IGS Kastellaun.
Katja Scherer

Für 54 Abiturienten der IGS Kastellaun beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Gefeiert wurde das mit einem Abi-Ball in Mastershausen.

Lesezeit 2 Minuten
Der diesjährige Abiturjahrgang der IGS Kastellaun hat in der Bürgerhalle in Mastershausen seinen Abi-Ball gefeiert. Nach dem Einzug aller Abiturienten wurden alle Gäste vom Moderatorenteam Mia Keimer und Ari Maxeiner begrüßt. Bezug nehmend auf das diesjährige Abi-Motto „Mabiokart – Nach 13 Runden am Ziel“ zeigten sich die Moderatoren stolz, gemeinsam am Ziel angekommen zu sein und den Abend als Start in ein neues Rennen zu sehen.Schulleiterin ...

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Rhein-Hunsrück-ZeitungBildung

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