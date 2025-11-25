Als Test gestartet 50 Jahre Einheitsgemeinde: Morbach feiert Struktur Christoph Strouvelle 25.11.2025, 14:00 Uhr

i Alle einheitlich? Im Gegenteil: Obwohl es Einheitsgemeinde heißt, ist die Struktur von Morbach bunt und vielfältig. Fritz Peter Linden

Das Modell Einheitsgemeinde ist vor 50 Jahren in Rheinland-Pfalz testweise in vier Kommunen eingeführt worden. Warum die Hunsrück-Gemeinde Morbach erheblich davon profitiert hat.

In der Hunsrücker Politik ist in den vergangenen Jahren nur wenig so emotional diskutiert worden wie die Verwaltungsstruktur der Einheitsgemeinde (EG) Morbach. Gerade in der Zeit, in der während der Kommunalreform eine Fusion Morbachs mit der Verbandsgemeinde Thalfang lange im Raum stand, erzeugte die Verwaltungsform der Einheitsgemeinde erheblichen Widerstand bei vielen Thalfanger Kommunalpolitikern.







