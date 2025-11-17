Verein ProObst packt an 448 junge Obstbäume für Streuobstwiesen bei Oppenhausen Werner Dupuis 17.11.2025, 18:00 Uhr

i Walter Bersch, vom Verein ProObst war zuständig für den Kronen-und der Wurzelschnitt, damit die jungen Obstbäum an ihren neuen Standorten wachsen und gedeihen. Werner Dupuis

Die Streuobstwiesen im historischen Niederkirchspiel rund um Oppenhausen brauchen Verstärkung: Am Wochenende wurden in einer großen Pflanzaktion fast 500 Jungbäume gepflanzt. Mit dabei: Der Verein ProObst.

Die Dörfer Herschwiesen, Oppenhausen, Hübingen, Windhausen und Buchholz im historischen Niederkirchspiel gelegen sind umgeben von malerischen Streuobstwiesen. Zu jeder Jahreszeit kann man die einzigartige Atmosphäre dieser Kulturlandschaft zwischen Rhein und Mosel genießen und auf Traumschleifen erwandern.







