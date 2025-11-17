448 junge Obstbäume für Streuobstwiesen bei Oppenhausen

Die Streuobstwiesen im historischen Niederkirchspiel rund um Oppenhausen brauchen Verstärkung: Am Wochenende wurden in einer großen Pflanzaktion fast 500 Jungbäume gepflanzt. Mit dabei: Der Verein ProObst.
Lesezeit 2 Minuten
Die Dörfer Herschwiesen, Oppenhausen, Hübingen, Windhausen und Buchholz im historischen Niederkirchspiel gelegen sind umgeben von malerischen Streuobstwiesen. Zu jeder Jahreszeit kann man die einzigartige Atmosphäre dieser Kulturlandschaft zwischen Rhein und Mosel genießen und auf Traumschleifen erwandern.