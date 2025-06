In einem Industriebetrieb in Laufersweiler ist am späten Montagnachmittag eine Maschine in Brand geraten. Die Feuerwehreinheiten aus Sohren-Büchenbeuren und Laufersweiler waren im Einsatz. Nach zwei Stunden war das Feuer unter Kontrolle.

Helle Aufregung in der kleinen Ortsgemeinde Laufersweiler: Dichter Rauch ist am späten Montagnachmittag aus einem Industriebetrieb gestiegen, nachdem dort eine Maschine in Brand geraten war. Die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr aus Sohren-Büchenbeuren und Laufersweiler wurden wenig später – gegen 17 Uhr – alarmiert und eilten mit insgesamt 42 Einsatzkräften zum Brandherd. „Wir hatten in dem Gebäude mit einer starken Rauchentwicklung zu kämpfen“, berichtet Oliver Socha, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Kirchberg, am Tag danach. Das Feuer habe eine solche Kraft entwickelt, sodass sich die Flammen bis auf das Dach ausgebreitet hätten. Nach zwei Stunden jedoch hatten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle und den Brand gelöscht. Personen sind laut Wehrleiter Socha nicht zu Schaden gekommen. Auch für die Bevölkerung in der näheren Umgebung habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.