Warnung der Bevölkerung
33 Sirenen sind im Rhein-Hunsrück-Kreis einsatzbereit
Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er dient der Erprobung der Warnsysteme. A
Der bundesweite Warntag ist ein gemeinsamer Aktionstag von Bund, Ländern und Kommunen. Er dient der Erprobung der Warnsysteme. Auch der Rhein-Hunsrück-Kreis testet am Donnerstag seine neuen Hochleistungswarnsirenen.
picturealliance/dpa/Jens Kalaene

Beim Bundesweiten Warntag am 10. September 2026 werden auch im Rhein-Hunsrück-Kreis die Sirenen getestet. 33 Hochleistungswarnsirenen sind bereits in Betrieb – doch bis das Warnnetz vollständig ausgebaut ist, dauert es noch Jahre.

Lesezeit 2 Minuten
Wenn am Donnerstag, 10. September, um 11 Uhr bundesweit die Warnsysteme getestet werden, heulen auch im Rhein-Hunsrück-Kreis die Sirenen. Dabei setzt der Kreis wie im vergangenen Jahr ausschließlich auf die neuen Hochleistungswarnsirenen. Insgesamt sind nach Angaben der Kreisverwaltung derzeit 33 solcher Anlagen in Betrieb: acht in Boppard, fünf in der Verbandsgemeinde (VG) Hunsrück-Mittelrhein, acht in der VG Kastellaun, fünf in der VG ...
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