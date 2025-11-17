27. Simmerner Stadtgespräch mit Gast von Weltruhm

Professorin, Echo-Preisträgerin und Ehrenbürgerin von Simmern: Dorothee Oberlinger ist ein Gast von Weltruhm. Am 21. und 22. November kommt sie in die Kreisstadt für ein besonderes Konzert und ein Podiumsgespräch über ihr Leben und ihre Karriere.
Lesezeit 2 Minuten
Dorothee Oberlinger, Musikerin von Weltruf und Ehrenbürgerin der Stadt Simmern steht gleich in zwei Veranstaltungen in Simmern im Mittelpunkt. Am Freitag, 21. November, gastiert sie in der Stephanskirche und am Samstag, 22. November gibt sie im Rahmen des Simmerner Stadtgesprächs einen Einblick in ihre Karriere und ihr Leben.