Dorothee Oberlinger kommt 27. Simmerner Stadtgespräch mit Gast von Weltruhm Werner Dupuis 17.11.2025, 18:00 Uhr

i Dorothee Oberlinger steht im Mittelpunkt des 27. Simmerner Stadtgesprächs zu dem Wolfgang Stemann (von links) vom Pro-Winzkino, Stadtbürgermeister Andreas Nikolay und Karl Werner von der Buchhandlung Schatzinsel am 22. November einladen. Am Tag zuvor, 21. November gastiert die Musikerin in der Stephanskirche. Dupuis Werner. Werner Dupuis

Professorin, Echo-Preisträgerin und Ehrenbürgerin von Simmern: Dorothee Oberlinger ist ein Gast von Weltruhm. Am 21. und 22. November kommt sie in die Kreisstadt für ein besonderes Konzert und ein Podiumsgespräch über ihr Leben und ihre Karriere.

Dorothee Oberlinger, Musikerin von Weltruf und Ehrenbürgerin der Stadt Simmern steht gleich in zwei Veranstaltungen in Simmern im Mittelpunkt. Am Freitag, 21. November, gastiert sie in der Stephanskirche und am Samstag, 22. November gibt sie im Rahmen des Simmerner Stadtgesprächs einen Einblick in ihre Karriere und ihr Leben.







Artikel teilen

Artikel teilen