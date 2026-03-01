Die Zivilgesellschaft ist im Hunsrück stark. Das sieht man an den zahlreichen Initiativen, die zum Demokratiefest auf dem Simmerner Schlossplatz gekommen waren. Dort bekannten sie sich zu Vielfalt und Solidarität – mit einem bunten Rahmenprogramm.
Nur noch drei Wochen sind es bis zur Wahl zum nächsten rheinland-pfälzischen Landtag am 22. März. Im Vorfeld dieser wichtigen Entscheidung lud die parteiübergreifende Initiative „Rheinland-Pfalz wählt Demokratie“ am Samstagnachmittag, 28. Februar, auf den Simmerner Schlossplatz.