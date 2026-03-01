Kundgebung mit Programm
250 Menschen feiern in Simmern die Demokratie
Mit großen Seifenblasen "umrahmten" Kinder die Lieder des Attac-Chores beim Demokratiefest in Simmern.
Werner Dupuis

Die Zivilgesellschaft ist im Hunsrück stark. Das sieht man an den zahlreichen Initiativen, die zum Demokratiefest auf dem Simmerner Schlossplatz gekommen waren. Dort bekannten sie sich zu Vielfalt und Solidarität – mit einem bunten Rahmenprogramm.

Nur noch drei Wochen sind es bis zur Wahl zum nächsten rheinland-pfälzischen Landtag am 22. März. Im Vorfeld dieser wichtigen Entscheidung lud die parteiübergreifende Initiative „Rheinland-Pfalz wählt Demokratie“ am Samstagnachmittag, 28. Februar, auf den Simmerner Schlossplatz.

