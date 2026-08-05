Fertighäuser aus dem Hunsrück 25 Jahre DFH Simmern: Ein Jubiläum in bewegten Zeiten Annalena Bischoff 05.08.2026, 10:00 Uhr

i Kevin Zielonka, Geschäftsführer der DFH Holding in Simmern. Annalena Bischoff

Seit 25 Jahren baut die DFH GRUPPE in Simmern Fertighäuser aus Holz. Doch wie wirken sich steigende Energiekosten, weltweite Krisen und sinkende Kaufkraft auf den Konzern aus? Darüber spricht Geschäftsführer Kevin Zielonka im Interview.

Holz, Handwerk, Häuser: Dafür steht die DFH GRUPPE seit 25 Jahren. An ihrem Standort im Hunsrück produziert der Konzern Fertighäuser für Kunden in ganz Deutschland. Im Interview mit unserer Zeitung blickt Geschäftsführer Kevin Zielonka auf die Entwicklung des Unternehmens, spricht über schwierige Zeiten in der Baubranche und erklärt, welche Rolle der Standort Simmern für die Zukunft spielt.







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