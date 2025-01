Spatenstich für Erweiterung 24-Millionen-Euro-Projekt für Kläranlage in Bad Salzig Thomas Torkler 16.01.2025, 06:00 Uhr

i Der erste Spatenstich für das 24-Millionen-Euro-Projekt ist gemacht. Die rheinland-pfälzische Klimaschutzministerin Katrin Eder (Mitte) und Boppards Bürgermeister Jörg Haseneier (rechts daneben) gaben gemeinsam mit weiteren Vertretern der Region, des Ortsbezirks und des Planungsbüros symbolisch den Startschuss für die neue Kläranlage in Bad Salzig, die neben der bestehenden Anlage entsteht und den Planungen zufolge 2029 fertig sein soll. Thomas Torkler

Größer und moderner soll die Kläranlage in Bad Salzig werden. Mit der Erneuerung verfolgt die Stadt Boppard das Ziel, ihr Abwasser stärker zu zentralisieren. Dafür sollen rund 24 Millionen Euro investiert werden. Jetzt gab es den ersten Spatenstich.

Die Stadt Boppard will Abwasser künftig stärker zentralisieren. Neben der bestehenden Kläranlage in Bad Salzig, Unten in der Aab, entsteht eine Erweiterung, die künftig die beiden Kläranlagen in Holzfeld und Boppard-Ewigbach (am Bopparder Hamm) überflüssig machen soll.

