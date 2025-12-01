Rhein-Hunsrück – die Kolumne 24 kleine Freuden verschönern die Adventszeit Lara Kempf 01.12.2025, 07:30 Uhr

i Ab heute darf jeden Tag ein Türchen des Adventskalenders geöffnet werden. Monika Skolimowska/dpa/picture alliance. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

24 Tage, 24 Überraschungen: Mit dem 1. Dezember beginnt die Zeit der Adventskalender. Dabei gibt es mittlerweile mehr als nur die klassischen Kalender, gefüllt mit Schokolade.

Heute ist es endlich so weit: Es ist der 1. Dezember. Das bedeutet nicht nur, dass in 24 Tagen Heiligabend ist, sondern auch, dass die Zeit des Adventskalenders gekommen ist. Hat man sich, wie ich, einen Adventskalender zugelegt, gibt es ab heute jeden Tag eine kleine Überraschung aus dem Kalender, und die Vorfreude auf die Feiertage steigt.







