24 kleine Freuden verschönern die Adventszeit

24 Tage, 24 Überraschungen: Mit dem 1. Dezember beginnt die Zeit der Adventskalender. Dabei gibt es mittlerweile mehr als nur die klassischen Kalender, gefüllt mit Schokolade.
Lesezeit 1 Minute
Heute ist es endlich so weit: Es ist der 1. Dezember. Das bedeutet nicht nur, dass in 24 Tagen Heiligabend ist, sondern auch, dass die Zeit des Adventskalenders gekommen ist. Hat man sich, wie ich, einen Adventskalender zugelegt, gibt es ab heute jeden Tag eine kleine Überraschung aus dem Kalender, und die Vorfreude auf die Feiertage steigt.