Unfall auf der A61 22-Jähriger fährt bei Rheinböllen einem Sattelzug auf Johannes Kirsch 28.08.2026, 11:37 Uhr

i Bei einem Auffahrunfall auf der A61 am Donnerstagabend, 27. August, wurden ein 22-jähriger Pkw-Fahrer und sein 28-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Marcus Brandt/dpa

Zwei Leichtverletzte wurden nach einem Unfall am Donnerstagabend auf der A61 vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Außerdem waren Sachschäden an einem Auto und am Aufleger eines Sattelzugs die Folge. Was die Polizei zur Unfallursache sagt.

Für anderthalb Stunden war die Autobahn A61 bei Rheinböllen am Donnerstagabend, 27. August, in Fahrtrichtung Stromberg gesperrt. Grund war ein Auffahrunfall, der sich laut Angabe der Polizei gegen 19.15 Uhr ereignete. Ein 22-jähriger US-Amerikaner fuhr mit seinem Auto auf einen Sattelzug auf.







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