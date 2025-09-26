Nähe zur Waldkita, Landschaftsschutz, fehlender Anschluss an Leitungen, Ökokonto: Einige Konflikte, die während der Verfahren auftauchen könnten, sind bereits bekannt. Michel Schmitz stellte die möglichen Standorte der Windräder im VG-Rat vor.
Während der Sitzung des Verbandsgemeinderates Hunsrück-Mittelrhein stellte Michel Schmitz vom Büro Karst Ingenieure die 17 möglichen Standorte für Windräder vor – und nannte bereits mögliche Konflikte, die während des Verfahrens auftauchen könnten. Ohne große Konflikte dürfte der Bau der Anlage Bickenbach vonstattengehen, die auf Lingerhahner Gemarkung geplant ist, sagte er.