Einige Konflikte sind bekannt 180 Meter zwischen Windrad und Waldkita Emmelshausen 26.09.2025, 18:00 Uhr

i Wo Windkraftanlagen gebaut werden, braucht es auch Leitungen. In Morshausen etwa fehlen diese völlig, daher sei die Planung dort kritisch. Doch es gibt noch weitere Faktoren, die gegen den ein oder anderen Standort sprechen. Werner Dupuis

Nähe zur Waldkita, Landschaftsschutz, fehlender Anschluss an Leitungen, Ökokonto: Einige Konflikte, die während der Verfahren auftauchen könnten, sind bereits bekannt. Michel Schmitz stellte die möglichen Standorte der Windräder im VG-Rat vor.

Während der Sitzung des Verbandsgemeinderates Hunsrück-Mittelrhein stellte Michel Schmitz vom Büro Karst Ingenieure die 17 möglichen Standorte für Windräder vor – und nannte bereits mögliche Konflikte, die während des Verfahrens auftauchen könnten. Ohne große Konflikte dürfte der Bau der Anlage Bickenbach vonstattengehen, die auf Lingerhahner Gemarkung geplant ist, sagte er.







