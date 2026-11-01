Freiwilligenarbeit in Afrika
18-Jähriger aus Boppard lernt in Ruanda Gelassenheit
Zurück im heimischen Bad Salzig berichtete Christian Reißfelder von seiner Freiwilligenarbeit in Ruanda.
Zurück im heimischen Bad Salzig berichtete Christian Reißfelder von seiner Freiwilligenarbeit in Ruanda.
Martin Boldt

Obwohl er im Frühjahr selbst noch Abiturient war, unterrichtete und trainierte Christian Reißfelder im Auftrag der Stiftung „Kick for Help“ in der Metropole Kigali zwei Monate lang Schüler in einem Armenviertel. 

Lesezeit 3 Minuten
Viele junge Menschen stehen nach ihrem Schulabschluss vor der entscheidenden Frage: Was nun? Ausbildung oder Studium? Und wenn ja: Was genau? Der Strauß an Möglichkeiten ist groß. Der Respekt davor, sich falsch zu entscheiden, aber ebenso. Für Christian Reißfelder aus Bad Salzig stand deshalb schnell fest: Zunächst wird sich ausprobiert, der Horizont erweitert.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rhein-Hunsrück-ZeitungSoziales

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Rhein-Hunsrück-Kreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es in unserem Newsletter – täglich um 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren