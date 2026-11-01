Freiwilligenarbeit in Afrika 18-Jähriger aus Boppard lernt in Ruanda Gelassenheit Martin Boldt 01.11.2026, 16:00 Uhr

i Zurück im heimischen Bad Salzig berichtete Christian Reißfelder von seiner Freiwilligenarbeit in Ruanda. Martin Boldt

Obwohl er im Frühjahr selbst noch Abiturient war, unterrichtete und trainierte Christian Reißfelder im Auftrag der Stiftung „Kick for Help“ in der Metropole Kigali zwei Monate lang Schüler in einem Armenviertel.

Viele junge Menschen stehen nach ihrem Schulabschluss vor der entscheidenden Frage: Was nun? Ausbildung oder Studium? Und wenn ja: Was genau? Der Strauß an Möglichkeiten ist groß. Der Respekt davor, sich falsch zu entscheiden, aber ebenso. Für Christian Reißfelder aus Bad Salzig stand deshalb schnell fest: Zunächst wird sich ausprobiert, der Horizont erweitert.







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