Was macht eine gute Präsentation aus? Eva Loosen aus Oberwesel kennt die Antwort. Mit ihrem Vortrag über Plattentektonik ist sie ins Finale des Wettbewerbs „Jugend präsentiert“ eingezogen. Wie sie sich darauf vorbereitet und was sie sich erhofft.

Frei sprechen und eine Präsentation halten? Nein, danke. Diese Reaktion zeigen viele Menschen, wenn es darum geht, etwas vorzutragen. Es gibt jedoch auch solche, die Freude daran haben und dies auch besonders gut können. Einer dieser Menschen ist Eva Loosen aus Oberwesel. Die 18-Jährige hat sich für das Bundesfinale des Wettbewerbs „Jugend präsentiert“ qualifiziert. Doch wie ist sie dazu gekommen und was erwartet sie dort?

„Ich bin durch meinen Erdkunde-Kurs zu dem Wettbewerb gekommen“, erzählt die Schülerin des Kant-Gymasiums in Boppard im Gespräch mit unserer Zeitung. Als Langzeitprojekt mussten Loosen und ihre Mitschüler ein Video drehen, in dem sie ein bestimmtes erdkundliches Thema präsentierten. Die 18-Jährige entschied sich für die plattentektonischen Vorgänge bei Tiefseegräben.

Lehrer machte sie auf Wettbewerb aufmerksam

Nachdem sie die Präsentation abgegeben hatte, kam ihr Lehrer kurz nach den Weihnachtsferien auf sie und einige ihrer Mitschüler zu und lobte ihre Präsentationsfähigkeiten. „Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut“, betont Loosen. Er motivierte die Schüler, am Wettbewerb teilzunehmen. Nach kurzer Überlegung entschied sich die 18-Jährige für die Teilnahme. „Ich handele gerne nach dem Motto ,Alles mitnehmen, was geht’“, sagt die Schülerin.

Zusammen mit einer Freundin nahm sie ihre Präsentation in der Schule nochmals auf Video auf, um sie auf dem Online-Portal des Wettbewerbs einzureichen. Anfang Februar kam dann die Nachricht: Die 18-Jährige hatte es geschafft. Sie hatte sich gegen rund 9000 andere Schüler aus Deutschland sowie von deutschen Auslandsschulen durchgesetzt und gehört zu den besten 600. Damit durfte sie im März am Landesfinale in Heidelberg teilnehmen.

„Ich handele gerne nach dem Motto ,Alles mitnehmen, was geht’.“

Eva Loosen über ihre Wettbewerbsteilnahme

Dort traf sie auf rund 30 Schüler aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Baden-Württemberg. Gastgeber des Länderfinales war das Hölderlin-Gymnasium. Die Präsentation, die sie bereits online eingereicht hatte, musste sie dort nochmal vor einer dreiköpfigen Jury halten. Diese bestand aus Lehrern, Schülern und Studenten. Bewertet wurden das Fachwissen, die Adressatenorientierung sowie die Mediengestaltung. „Wir hatten ein Zeitfenster von 30 Minuten, aber die Präsentation selbst hat nur fünf bis sechs Minuten gedauert“, betont Loosen. Dass die 18-Jährige am Ende zu den zwölf Besten gehört und ins Bundesfinale einzieht, hat sie überrascht. „Ich habe natürlich schon darauf gehofft, aber nicht wirklich damit gerechnet. Ich habe es auch erst am nächsten Tag auf der Heimfahrt voll und ganz realisiert und mich sehr gefreut“, sagt die Schülerin.

Um sich optimal auf das Bundesfinale im Herbst vorzubereiten, besuchte Loosen vor Kurzem eine Präsentationsakademie in Heilbronn – ebenfalls organisiert von „Jugend präsentiert“. „Hier haben wir geübt, wie wir uns der Recherche eines Themas am besten nähern, und worauf es beim Präsentieren ankommt, auch in Bezug auf Mimik und Gestik“, sagt die Schülerin. Zur Seite standen ihnen dabei professionelle Rhetoriktrainer von der Forschungsstelle Präsentationskompetenz der Universität Tübingen, die den Wettbewerb mitorganisieren.

Loosens Ziel sind die Top 20

Im Bundesfinale, das vom 26. bis 28. September in Berlin stattfindet, trifft die 18-Jährige auf die besten 130 Teilnehmer aus ganz Deutschland sowie von den deutschen Auslandsschulen. Ein konkretes Thema für eine Präsentation hat sie noch nicht. „Das vorgegebene Überthema ist ,Universum’. Deswegen könnte ich mir vorstellen, etwas über die Größe des Universums und wie das menschliche Gehirn es begreifen kann, zu machen. Ich bin aber noch in der Recherche“, betont Loosen. Momentan verschaffe sie sich erst mal einen Überblick über das Thema, schaue Dokumentationen und lese Artikel.

Wie beim Länderfinale muss die Schülerin ihre Präsentation auch hier wieder vorher online einreichen sowie in Präsenz vor einer Jury vortragen. Das Finale wird in der Lise-Meitner-Schule in Berlin ausgetragen. Die besten sechs Jugendlichen erhalten zudem die Möglichkeit, ihre Präsentation auf einer Live-Bühne im Konzertsaal der Universität der Künste vorzutragen. „Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich unter die Top 6 komme. Unter die Top 20 zu kommen, ist schon eher mein Ziel“, sagt die 18-Jährige. Die besten 20 des Bundesfinales erhalten ein professionelles Coaching zum Thema ,Reden vor der Kamera’. Zudem wird ihre Präsentation durch ein professionelles Filmteam aufgenommen.

Obwohl Loosen viel Spaß am Präsentieren hat, will sie nach der Schule eine andere Richtung einschlagen. Sie erwägt, ein Freiwilliges Soziales Jahr oder ein Auslandsjahr zu machen. „Es soll auf jeden Fall etwas Soziales sein“, ist sich die Schülerin sicher.

Jugend präsentiert

Der Bundeswettbewerb „Jugend präsentiert“ soll bei Schülern die Kompetenz fördern, komplexe wissenschaftliche Inhalte verständlich zu präsentieren. Dazu müssen sie ein mathematisch-naturwissenschaftliches Thema in einer Präsentation vorstellen und eine Forschungsfrage beantworten. In der ersten Runde müssen sie dafür eine Video-Präsentation online hochladen.

In der zweiten Runde folgt das Länderfinale mit den besten 600 Teilnehmern. Dort müssen sie dieselbe Präsentation in Präsenz halten – vor eine Jury. Überzeugen die Jugendlichen auch hier, ziehen sie ins Finale ein. Hier sind nur die besten 130 Bewerber dabei. Auch hier müssen sie eine Video-Präsentation einreichen sowie diese noch einmal vor Ort vortragen. Die besten sechs präsentieren ihr Thema schließlich auf einer Live-Bühne.

Teilnehmen können Schüler ab der 7. Klasse. Die obere Altersgrenze liegt bei 21 Jahren. Die besten sechs gewinnen eine Städtereise mit einem exklusiven Einblick in die Welt der Medien und der Forschung.