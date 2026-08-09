Festivalsommer Rhein-Hunsrück
15 Jahre Freakquenz Festival auf der Burg Waldeck
Seit 2011 Jahren sorgt das Waldeck Freakquenz Festival für eine gute und ausgelassene Stimmung.
Seit 2011 Jahren sorgt das Waldeck Freakquenz Festival für eine gute und ausgelassene Stimmung.
Martin Wimbeck/Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.. Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck e.V.

Musik, Begegnung und Festivalflair: Seit 15 Jahren steht das Freakquenz Festival auf der Burg Waldeck für ein besonderes Miteinander. Vom 13. bis 15. August geht es in die nächste Auflage. Warum das Waldeck Freakquenz weit mehr als Musik bietet.

Lesezeit 3 Minuten
Das Waldeck Freakquenz Festival feiert vom 13. bis 15. August sein 15-jähriges Bestehen. Das Festival, das auf dem Gelände der Burg Waldeck stattfindet, verbindet seit 2011 Musik, Kunst, Workshops und Natur miteinander und sorgt bei den Festivalbesuchern für Begeisterung.
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