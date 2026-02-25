Ein Blatt Papier zu kopieren, stellt kein Problem dar. Doch wie kopiert man ein dreidimensionales Objekt? Dieser Fragestellung ist der 13-jährige Matti Schönerstedt aus Boppard nachgegangen. Mit seiner Lösung hat er einen großen Erfolg erzielt.
Lesezeit 3 Minuten
Gegenstände mit einem 3-D-Drucker herzustellen, ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Doch was macht man, wenn man einen realen Gegenstand maßstabsgetreu kopieren will? Der 13-jährige Matti Schönerstedt aus Boppard hat dafür eine Lösung gefunden. Er entwickelte einen 3-D-Scanner und gewann damit in der Kategorie Technik den Regionalwettbewerb von „Jugend forscht Junior“.