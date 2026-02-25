Bei „Jugend forscht Junior“ 13-Jähriger aus Boppard entwickelt 3-D-Scanner Lara Kempf 25.02.2026, 12:00 Uhr

i Der 13-jährige Matti Schönerstedt hat mit seiner Entwicklung eines 3-D-Scanners den Regionalwettbewerb von "Jugend forscht Junior" gewonnen. Lara Kempf

Ein Blatt Papier zu kopieren, stellt kein Problem dar. Doch wie kopiert man ein dreidimensionales Objekt? Dieser Fragestellung ist der 13-jährige Matti Schönerstedt aus Boppard nachgegangen. Mit seiner Lösung hat er einen großen Erfolg erzielt.

Gegenstände mit einem 3-D-Drucker herzustellen, ist heutzutage keine Seltenheit mehr. Doch was macht man, wenn man einen realen Gegenstand maßstabsgetreu kopieren will? Der 13-jährige Matti Schönerstedt aus Boppard hat dafür eine Lösung gefunden. Er entwickelte einen 3-D-Scanner und gewann damit in der Kategorie Technik den Regionalwettbewerb von „Jugend forscht Junior“.







