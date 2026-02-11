Rhein-Hunsrück – Die Kolumne 112 – eine Nummer, auf die Verlass ist Annalena Bischoff 11.02.2026, 07:30 Uhr

i Symbolbild: Der 11. Februar gilt seit 2009 als Europäischer Tag des Notrufes 112. Philipp von Ditfurth. picture alliance/dpa/Philipp von Ditfurth

Ob Unfall, Feuer oder medizinischer Notfall – in entscheidenden Momenten reichen drei Ziffern: 112. Der heutige Aktionstag rückt genau diese lebenswichtige Nummer in den Fokus.

Ein kurzer Blick auf das heutige Datum reicht: 11. Februar, also 11-2 – und damit 112. Kein Zufall, dass genau dieser Tag zum „Europäischen Tag des Notrufs 112“ erklärt wurde. Seit 2009 erinnern das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die EU-Kommission gemeinsam daran, wie wichtig diese einheitliche Notrufnummer ist.







