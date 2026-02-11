Ob Unfall, Feuer oder medizinischer Notfall – in entscheidenden Momenten reichen drei Ziffern: 112. Der heutige Aktionstag rückt genau diese lebenswichtige Nummer in den Fokus.
Ein kurzer Blick auf das heutige Datum reicht: 11. Februar, also 11-2 – und damit 112. Kein Zufall, dass genau dieser Tag zum „Europäischen Tag des Notrufs 112“ erklärt wurde. Seit 2009 erinnern das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die EU-Kommission gemeinsam daran, wie wichtig diese einheitliche Notrufnummer ist.