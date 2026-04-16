Seit über 500 Jahren gibt es schulische Bildung in Simmern, seit 1926 das Abitur: Das Herzog-Johann-Gymnasium feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. In 100 Jahren Reifeprüfung hat die Schule zahlreiche bekannte Absolventen hervorgebracht.
Lesezeit 4 Minuten
Das Herzog-Johann-Gymnasium Simmern (HJG) feiert in diesem Jahr 100 Jahre Abitur. Es ist das älteste Gymnasium im Hunsrück, und seine Ursprünge gehen sogar auf mehr als 500 Jahre zurück. Bereits Ende des 15. Jahrhunderts gab es in Simmern während der kurpfälzischen Residenz eine Lateinschule.