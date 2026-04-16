Besonderes Jubiläum in Simmern 100 Jahre Abitur am Herzog-Johann-Gymnasium Thomas Torkler 16.04.2026, 11:00 Uhr

i Manfred Klaßen aus Riesweiler ist der Vorsitzende des Vereins Herzog-Johann-Gymnasium. In seinem Büroregal stehen zahlreiche Aktenordner, in denen die Aktivitäten des 120 Mitglieder zählenden Vereins aufgelistet sind. Foto: Thomas Torkler Torkler Thomas. Thomas Torkler

Seit über 500 Jahren gibt es schulische Bildung in Simmern, seit 1926 das Abitur: Das Herzog-Johann-Gymnasium feiert in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum. In 100 Jahren Reifeprüfung hat die Schule zahlreiche bekannte Absolventen hervorgebracht.

Das Herzog-Johann-Gymnasium Simmern (HJG) feiert in diesem Jahr 100 Jahre Abitur. Es ist das älteste Gymnasium im Hunsrück, und seine Ursprünge gehen sogar auf mehr als 500 Jahre zurück. Bereits Ende des 15. Jahrhunderts gab es in Simmern während der kurpfälzischen Residenz eine Lateinschule.







Artikel teilen

Artikel teilen