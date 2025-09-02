Im politischen Streit um das Jugendamt Bad Kreuznach wird die Diskussion um eine Gesetzesänderung hitzig. Nun hat Patrick Bruns, Chef der Bad Kreuznacher FDP-Stadtratsfraktion, deutliche Worte in Richtung der Grünen gesendet.

Ein geändertes Gesetz soll dafür sorgen, dass die großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt dieses an den Landkreis übertragen können – sofern das politisch beschlossen wird. Genau das ist seit 2018 in Bad Kreuznach der Fall. Dass nun diese Gesetzesänderung den Ministerrat passiert hat und demnächst wohl vom Landtag ratifiziert wird, hat dazu geführt, dass die erbitterte Diskussion um die Abgabe des Jugendamtes in Bad Kreuznach weitergeht.

Der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Stadtrat Bad Kreuznach, Patrick Bruns, begrüßt die geplante Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sowie des Landesfinanzausgleichsgesetzes. Mit der Neuregelung schafft das Land die Möglichkeit, dass die fünf großen kreisangehörigen Städte mit eigenem Jugendamt, unter anderem Bad Kreuznach, dieses an den Landkreis abgeben können. Bruns meint in einer Pressemeldung: „Es ist gut, dass die Landesregierung endlich für rechtliche Klarheit sorgt. Seit Jahrzehnten dreht sich die Diskussion in Bad Kreuznach um die Frage: Eigenes Jugendamt behalten oder Abgabe an den Kreis? Nun gibt es erstmals eine sichere Rechtsgrundlage für eine Entscheidung. Doch eines ist ebenso klar: Wenn das Land die Finanzierung nicht sichert, wird das Kreuznacher Jugendamt keine Zukunft haben.“

Bruns verweist auf die dramatische Haushaltslage der Stadt: „Wir haben bereits heute ein Minus von fast 20 Millionen Euro. Jede zusätzliche Belastung reißt uns noch tiefer in die Schulden. Deshalb muss ganz nüchtern geprüft werden, was am Ende für die Stadt herauskommt. Die Finanzierung entscheidet über die Zukunft des Jugendamtes.“

„Fakt ist: Wenn am Ende die Mittel fehlen, sind die Grünen in Mainz die Totengräber des Kreuznacher Jugendamtes – ganz egal, was ihre Parteifreunde hier vor Ort erzählen.“

Patrick Bruns, Chef der FDP-Fraktion im Bad Kreuznacher Stadtrat

Besonders kritisch sieht Bruns die Rolle der Grünen: „Die Grünen in Bad Kreuznach kämpfen lautstark für den Erhalt des Jugendamtes. Gleichzeitig schaffen es ihre Parteifreunde im Mainzer Familienministerium nicht, eine auskömmliche Finanzierung sicherzustellen. Das ist ein Widerspruch, den man den Bürgern kaum erklären kann. Fakt ist: Wenn am Ende die Mittel fehlen, sind die Grünen in Mainz die Totengräber des Kreuznacher Jugendamtes – ganz egal, was ihre Parteifreunde hier vor Ort erzählen.“

Die geplante Gesetzesänderung sieht vor, dass sowohl der Stadtrat als auch der Kreistag einer möglichen Abgabe zustimmen müssen. Zudem braucht es einen Abwicklungsplan mit Kosten-Nutzen-Analyse. Durch die Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes werden künftig die Belastungen für die Stadt berücksichtigt und über den Landkreis ausgeglichen. „Wir Freien Demokraten werden die Entscheidung nicht aus ideologischen Gründen treffen“, betont Bruns. „Die Mitarbeiter des Stadtjugendamtes machen ihre Arbeit mit viel Herzblut. Viel zu oft betreiben sie aber Mangelverwaltung. Gute Jugendarbeit vor Ort muss auskömmlich finanziert werden. Es zählt daher, dass die Stadt finanziell entlastet wird. Wenn das Land seiner Verantwortung nicht gerecht wird, werden wir im Stadtrat über eine Abgabe an den Kreis neu diskutieren müssen.“

Das will man von Seite der Grünen so nicht stehen lassen. „Die geplante Gesetzgebung schafft endlich die finanzielle Gleichbehandlung der Jugendämter großer kreisangehöriger Städte im Vergleich zu den Landkreisen. Die Stadt Bad Kreuznach bekommt durch das Gesetz 6,9 Millionen Euro mehr aus dem Finanzausgleich des Landes. Angesichts der wachsenden Aufgaben zum Beispiel durch das Ganztagsförderungsgesetz sind aber mehr denn je Land und Bund gefragt, um das Budget der Jugendhilfe für alle Jugendämter angemessen auszugestalten“, schreibt Fraktionssprecherin Juliane Rohrbacher-Staaden auf Anfrage unserer Zeitung.

Sie erklärt: „Wer nun eine neue Abgabe-Diskussion des Jugendamts beginnt, kennt die Finanzierung unseres Landkreises nicht ausreichend. Als kreisangehörige Stadt sind wir zur Zahlung einer Kreisumlage verpflichtet. Steigen die Kosten des Landkreises – etwa durch die Übernahme der Jugendhilfe der Stadt Bad Kreuznach – wird die Stadt auf diesem Weg weiterhin zur Kasse gebeten. Und das um den Preis einer eigenständigen Kinder-, Jugend- und Familienpolitik in unserer Stadt: Eine Abgabe des Jugendamts bedeutet die Übergabe der Jugendhilfeplanung an den Landkreis. Zuständig bleiben wir allerdings weiterhin zum Beispiel für unsere Kindertagesstätten, nur dass wir nicht mehr selbst entscheiden können, wie hoch der Bedarf ist oder ob wir an unserer ausgezeichneten Kitasozialarbeit festhalten wollen. Bei der nun gegebenen gleichen Refinanzierung der Jugendhilfe in Stadt und Kreis gibt es also keinen plausiblen Grund, über Abgaben zu fantasieren.“ Der Polemik von Patrick Bruns wolle sie sich nicht anschließen.

Grünen-Landeschef schaltet sich ein

Unterstützung erhält Juliane Rohrbacher-Staaden vom Landesvorsitzenden der Grünen, Paul Bunjes. Man weise die Vorwürfe der FDP zurück, wonach die Landesregierung die Jugendhilfe in Bad Kreuznach schwäche. „Das Gegenteil ist richtig: Mit dem neuen Gesetz und dem Nachtragshaushalt schaffen wir die Voraussetzungen, dass Jugendämter in Rheinland-Pfalz rechtlich abgesichert und finanziell verlässlich arbeiten können“, betont der Landeschef.

Die Änderung des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sorge nun für klare Spielregeln: Kreisangehörige Städte könnten ihr Jugendamt nur dann an den Kreis abgeben, wenn sowohl Stadtrat als auch Kreistag zustimmten und ein Abwicklungsplan mit Kosten-Nutzen-Analyse vorliege, heißt es in der Pressemitteilung. Gleichzeitig garantiere das Gesetz verbindliche Finanzierungsströme zwischen Stadt und Kreis.

Bunjes: 50 Millionen Euro pro Jahr für die Jugendämter

„Die FDP versucht, den Grünen einen Widerspruch zu unterstellen, wo keiner ist. Fakt ist: Mit der Gesetzesänderung schaffen wir endlich Planungssicherheit für Jugendämter in kreisangehörigen Städten – und mit dem Nachtragshaushalt stellen wir zusätzliche Millionen für die Kommunen bereit“, schreibt Bunjes. „So sichern wir die Handlungsfähigkeit der Jugendämter im Interesse von Kindern, Jugendlichen und Familien.“

Er präsentiert Zahlen: „Allein 600 Millionen Euro Soforthilfe stellt das Land 2025 und 2026 bereit, um Kommunen mit hohen Sozial- und Jugendhilfekosten zu entlasten. Damit reagiert die Landesregierung gezielt auf die schwierige Haushaltslage vieler Städte und Landkreise. Zusätzlich stellt das Land jährlich 50 Millionen Euro für die Jugendämter bereit, indem es sich an den Kosten für Hilfen zur Erziehung sowie an der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen beteiligt.“

Paul Bunjes ergänzt: „Wer die Grünen in Mainz als ‚Totengräber‘ des Jugendamtes bezeichnet, ignoriert diese Fakten nicht nur, er verdreht sie. In Wahrheit betreiben wir die solide Politik, die es braucht, um Jugendhilfe zukunftsfest zu machen. Populistische Schuldzuweisungen helfen weder den Mitarbeitenden der Jugendämter noch den Familien, die auf Unterstützung angewiesen sind.“