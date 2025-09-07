Ein Meilenstein für die Zukunft: Wie eine neue Pumpstation in Schweppenhausen die Trinkwasserversorgung für Tausende sichert – trotz Klimawandel und wachsender Herausforderungen. Was die 1,2-Millionen-Investition für die Region bedeutet.

„Die Inbetriebnahme der neuen Zwischenpumpstation (ZPS) in Schweppenhausen ist ein wichtiger Meilenstein zur langfristigen Sicherstellung der Trinkwasserversorgung für die Einwohner in unserem Verbandsgebiet. Damit gewährleisten wir auch für die nachfolgenden Generationen eine hohe Versorgungssicherheit“, betonte der Verbandsvorsteher des Zweckverbandes Wasserversorgung Trollmühle, Michael Cyfka. Der Mainzer Umweltstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) dankte dem Verband: „Dass wir gutes Wasser haben, denn das Grundbedürfnis der Bürgerinnen und Bürger ist die Sicherstellung von Trinkwasser.“

Großer Schritt für Infrastruktur

Manz ging auf den Klimawandel ein, sprach von einer riesengroßen Verantwortung, der wir uns alle stellen müssen, und hob in diesem Zusammenhang die Garantie und Sicherstellung von Trinkwasser, auch für die Gewerbetreibenden hervor. Von daher sei die neue Pumpstation in Schweppenhausen, einschließlich des Notstromaggregates, von großer Wichtigkeit. Werkleiterin Rika Glöde sah in der ZPS einen weiteren großen Schritt hinsichtlich der Infrastruktur, während Landrätin Bettina Dickes darauf verwies, dass der Landkreis einst die Wasserversorgung in die Wege geleitet hat. Gleichzeitig appellierte sie, „mit dem hohen Gut Trinkwasser verantwortungsvoll umzugehen“.

Arbeiten 2024 begonnen

Im Juli 2024 wurde mit dem Bau der neuen ZPS am westlichen Ortsrand von Schweppenhausen begonnen. Sie dient der Wasserförderung zum Hochbehälter Schöneberg zur Versorgung der Gemeinden Eckenroth, Schöneberg, Hergenfeld, dem Stromberger Stadtteil Schindeldorf, Dörrebach, Seibersbach und Teilen von Spabrücken. Die Förderung beträgt jährlich rund 200.000 Kubikmeter und versorgt 3.700 Einwohner. Die neue ZPS mit drei Vertikalpumpen, zwei mit einer Leistung von 100 Kubikmeter pro Stunde und eine mit 36 Kubikmeter pro Stunde, ersetzt die 1988 errichtete Anlage „Am Blauen Berg“ in unmittelbarer Nähe des Neubaues. Die Kosten betragen aktuell 1,2 Millionen Euro. Das Land steuert 875.000 Euro bei.