Vor gut zwei Wochen hat das Bildungsministerium zum Beginn des neuen Schuljahrs das Verbot unangekündigter Tests an Schulen beschlossen. Jetzt äußern sich Schüler und Lehrer zu dieser Entscheidung.

Das Verbot unangekündigter Test in den Schulen zum Beginn des neuen Schuljahres hat widerstreitende Reaktionen ausgelöst. Schüler und Lehrer aus Bad Kreuznach geben eine Bewertung zu der neuen Regelung ab.

Besonders Cornelia Schwartz, die Vorsitzende des rheinland-pfälzischen Philologenverbandes, kritisiert das Vorgehen des Ministers. Sie betont, man solle Lehrern in ihrem pädagogischen Freiraum keine Vorschriften machen: „Schule ist Schonraum, das stimmt. Aber die Kinder müssen auf das Leben vorbereitet werden.“ Sie verweist darauf, dass es ausgefeilte Ideen gibt, mit den Klassen zu arbeiten, und Tests auch am Ende einer Stunde geschrieben werden könnten. Wichtig sei aber aus ihrer Sicht: „Es geht nicht ums Drangsalieren, sondern um vernünftige Absprachen zwischen Schülern und Lehrern.“

Viele erinnern sich noch an ihre Schulzeit: Schnell alle Notizen vor der ersten Stunde durchsehen und Fachbegriffe einprägen, weil ein unangekündigter Test droht. Was von vielen Schülern oft als Bestrafung empfunden wurde, dient der Didaktik, um das Lernniveau zu halten. In der aktuellen Reform kommentieren auch Schüler und Lehrer vor Ort das Verbot.

Zwischen Schlafmangel und Lerndruck

Die Schülervertretung des Gymnasiums an der Stadtmauer befürwortet das Vorgehen des Bildungsministeriums. Besonders in der Oberstufe mit oft langen Schultagen sei es unmöglich, ausreichend Schlaf zu bekommen und sich dennoch ohne Priorisierung den Hausaufgaben und dem Lernen zu widmen. Wer um sechs Uhr zu Hause ist und noch Sport oder Hobbys betreibt, kann das nicht leisten. „Einige Schüler brauchen solche Tests als Anregung, aber es gibt auch andere Methoden: Anstatt möglicherweise falsch bearbeitete Hausaufgaben abzufragen, sollte man den Stoff gemeinsam durchgehen und verstehen“, erklärt die Schülervertretung.

Es gebe Lehrer, bei denen das sehr gut funktioniere. Die Lernatmosphäre sei produktiv: „Man fühlt sich als Schüler wertgeschätzt. Es geht darum, dass Schüler und Lehrer sich respektieren.“ Das könne in geregelter Absprache auch in der alten Regelung möglich sein. „Oft scheinen Tests aber aus negativer Motivation als Kollektivbestrafung zu fungieren. Manche Lehrer scheitern offenbar am Zeitmanagement, wenn kurz vor den Notenkonferenzen noch viele Tests geschrieben werden“, lautet eine Bewertung der Schüler.

Auch Stefan Hammer, Direktor des Lina-Hilger-Gymnasiums, zeigt sich erleichtert über die Reform. Bei Vokabeltests könne diese Maßnahme zwar sinnvoll sein, im Großen und Ganzen gehe es jedoch darum, „Wildwuchs einzudämmen“, sagt er. Es gehe also auch um Lehrer, die unverantwortlich mit ihrem Recht, unangekündigte Tests zu schreiben, umgehen. An der Debatte stört ihn: „Man darf Leistungsüberprüfung nicht mit Leistungsanforderung verwechseln.“ Auch ohne unangekündigte Tests könne man anspruchsvollen Unterricht halten – wie Universitäten zeigten. „Zudem belegen Studien, dass sich das Lernverhalten von Schülern durch weniger Angst verbessert. Je mehr Angst vorherrscht, desto schlechter werden die Noten.“

„Man sollte verstärkt nachforschen, wodurch die Angst der Schüler entsteht – seien es private, gesellschaftliche oder institutionelle Gründe.“

Benedikt Kloppenborg, Latein- und Griechischlehrer am Gymnasium an der Stadtmauer

Christian Schick, Direktor der IGS Sophie Sondhelm, begrüßt die Entscheidung ebenfalls und begründet dies wie Hammer mit wissenschaftlichen Erkenntnissen über die Lernfähigkeit von Schülern unter Stress. „Studien zeigen, dass Schüler, die unter permanenter Leistungsangst stehen, häufiger psychosomatische Beschwerden aufweisen und schlechtere Noten erzielen als ihre weniger gestressten Mitschüler“, berichtet er. Druck fördere eher kurzfristiges Auswendiglernen und Vermeidungsverhalten, statt zu echter Auseinandersetzung mit Lerninhalten zu führen. Zudem gilt: „Gerade Kinder aus bildungsfernen Haushalten ohne Unterstützung und Rückzugsräume sind bei der Erledigung von Hausaufgaben im Nachteil.“

Benedikt Kloppenborg, Latein- und Griechischlehrer am Gymnasium an der Stadtmauer, möchte die Debatte von der oberflächlichen Ebene unangekündigter Tests auf einen anderen Aspekt lenken. Unangekündigte Tests seien schon lange Teil der Schularbeit, das zunehmende Angstlevel der Schüler jedoch ein neues Phänomen: „Man sollte verstärkt nachforschen, wodurch die Angst der Schüler entsteht – seien es private, gesellschaftliche oder institutionelle Gründe. Das ist im Tieferen noch ungeklärt.“