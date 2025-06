Das gibt es wahrlich nicht oft und hat wohl auch viel mit Gnade zu tun: Den Zwillingsschwestern Marga Eberwein und Ursel Siefen jedenfalls war es vergönnt, gemeinsam ihren 90. Geburtstag zu feiern. Sie trafen sich dazu mit ihren Kindern, Enkeln und Urenkeln, in großer Anzahl vereint und Ursels Ehemann Dieter, in der Auener Gaststätte „Zum Hahn“. Zu den Gratulanten gehörten auch VG-Bürgermeister Uwe Engelmann und Auens Ortsbürgermeister Torsten Baus.

Die Zwillinge wurden in Oldenburg geboren und gingen dort auch zur Schule. 1952 heiratete Marga Eberwein. Anfang der 1960er-Jahre zog das Ehepaar in die Getzbachgemeinde, fand sehr schnell Anschluss in der Dorfgemeinschaft. Das Eheglück dauerte 52 Jahre, bis zum Tod ihres Mannes. Acht Kinder kamen zur Welt. Trotz großen Haushalts arbeitete sie in Kirn und später in Bad Sobernheim. Und gerne packte sie in der Weinlese an. Nicht nehmen ließ sie sich einmal im Jahr eine Reise in die Berge.

Marga Eberwein ist, ebenso wie ihre Schwester Ursel, trotz ihres hohen Alters, noch sehr vital. Sie geht jeden Tag eine Runde spazieren und versorgt Garten und Hühner. Neben ihren Kindern freut sie sich über 18 Enkel und 15 Urenkel. Die Wege zu ihrer Zwillingsschwester Ursel hatten sich über viele Jahre getrennt, bis diese 1989 nach Monzingen kam und dort ihren Dieter heiratete, eine Urlaubsbekanntschaft. Auch sie war, wie ihre Schwester, sehr arbeitsam. Vier Kinder stammten aus der ersten Ehe, zwei sind leider bereits verstorben. Aber Ursel kümmerte sich rührend auch um die vier Kinder von Dieter. Zu ihrer großen Familie gehören neben den Kindern, inzwischen 11 Enkelkinder und 2 Urenkel. Früher besuchte sie sehr gerne ihre Schwester Marga zu Fuß. Und heute freuen sich Ursel und Marga auf gemeinsame Einkaufstouren, alle zwei Wochen, mit Margas Tochter Heidi. Von ihrem guten Verhältnis untereinander wissen die Zwillinge noch sehr gut, dass sie trotz der Entfernungen gegenseitig immer gespürt haben, wenn es etwas Unangenehmes gab.