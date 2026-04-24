Etat für Bad Sobernheim steht Zweiter Anlauf: Viele Kürzungen, keine höheren Steuern Silke Jungbluth-Sepp 24.04.2026, 08:00 Uhr

i Der Haushalt 2026 für die Stadt Bad Sobernheim steht. Der Rat hat im Zahlenwerk intensiv mit Rotstiften gearbeitet. Trotzdem liegt das Defizit bei 1,7 Millionen Euro. Silke Jungbluth-Sepp

Er kommt ohne höhere Grundsteuer und Hundesteuer aus, dafür steigt der Gästebeitrag: Der Etat 2026 der Stadt Bad Sobernheim, der so spät beschlossen wurde, wie nie zuvor. Jetzt ist die Kommunalaufsicht gefragt, die den ersten Entwurf abgelehnt hatte.

Es ist vollbracht: Der Stadtrat hat den Bad Sobernheimer Haushalt 2026 im zweiten Anlauf verabschiedet – nach drei mehrstündigen Gremiensitzungen binnen einer Woche, die allen Beteiligten viel Kraft abverlangt haben.Das Zahlenwerk musste komplett aufgeschnürt werden, weil die Kommunalaufsicht den ursprünglichen Entwurf nicht genehmigt und auf höhere Einnahmen gepocht hatte.







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