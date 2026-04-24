Er kommt ohne höhere Grundsteuer und Hundesteuer aus, dafür steigt der Gästebeitrag: Der Etat 2026 der Stadt Bad Sobernheim, der so spät beschlossen wurde, wie nie zuvor. Jetzt ist die Kommunalaufsicht gefragt, die den ersten Entwurf abgelehnt hatte.
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Es ist vollbracht: Der Stadtrat hat den Bad Sobernheimer Haushalt 2026 im zweiten Anlauf verabschiedet – nach drei mehrstündigen Gremiensitzungen binnen einer Woche, die allen Beteiligten viel Kraft abverlangt haben.Das Zahlenwerk musste komplett aufgeschnürt werden, weil die Kommunalaufsicht den ursprünglichen Entwurf nicht genehmigt und auf höhere Einnahmen gepocht hatte.