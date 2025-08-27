Unter dem Motto „Mer trifft sisch uff de Gass, so macht es Lewe Spass!“ findet zum zweiten Mal ein Straßenfest in der Bad Kreuznacher Mühlenstraße statt.

Nachdem im Zuge der Neugestaltung der Mühlenstraße im vergangenen Jahr Anwohner und Geschäftsleute die Straße im Rahmen eines Festes eingeweiht hatten, wird es am kommenden Samstag, 30. August, von 11 bis 18 Uhr eine Neuauflage geben.

Unter dem Motto „Mer trifft sisch uff de Gass, so macht es Lewe Spass!“ laden die Organisatoren zu Kunst, Kultur, Musik und Kulinarik ein. Dass die Neuauflage überhaupt stattfinden kann, hängt mit der Sperrung der Beinde zusammen, da durch deren Umbau auch kaum Fahrzeugverkehr durch die Mühlenstraße rollt. Wäre die Beinde offen, hätten die Organisatoren des Straßenfestes für die dann nötige Absperrung der Mühlenstraße mehrere 100 Euro an die Stadt zahlen müssen.

„Nach dem Umbau der Mühlenstraße hat sie sich gut entwickelt“, sagt Armin Göckel. Nicht nur Göckel hofft, dass die Stadt die Absicht umsetzt, und Mühlenstraße und Beinde als Fußgängerzone ausweist. Die Vorteile des Umbaus überwiegen laut den Anwohnern bereits jetzt.

„Viele Menschen bleiben auf den Ruhebänken sitzen und plaudern.“

Rita Rehm

So flanieren selbst Besucher von Konzerten in der Pauluskirche durch die Mühlenstraße, wenn sie im Parkhaus Mühlenstraße geparkt haben. „Viele Menschen bleiben auf den Ruhebänken sitzen und plaudern“, weiß Rita Rehm, die sich als Anwohnerin auch für die Mühlenstraße engagiert. Die Stadt hat mit dem Umbau der Straße zwar die Grundlage für eine bessere Wohnkultur geschaffen, aber für das eigentliche Leben sorgen Bewohner und Gastronomie. Dass die Straße im wahrsten Sinne des Wortes eine blühende Straße ist, dafür sind die Anwohner verantwortlich. Sie sponsern und pflegen das üppig blühende Grün, das viel zur Aufenthaltsqualität beiträgt.

Uwe Dienel sorgt sich trotz der positiven Entwicklung der Mühlenstraße, um deren Zukunft. „Egal wo ich hinschaue, es gibt fast nur noch Ferienwohnungen“, sagt er. Ihm wäre lieber, wenn die Gebäude von festen Mietern bewohnt würden. Natürlich will niemand aus dem Organisationsteam, zu dem auch Michael Grail gehört, eine Straße, die nur noch Ferienwohnungen vorhält. Andererseits gibt es sie hier noch, die wirklichen „Ureinwohner“ der Mühlenstraße, deren Familien schon seit Generationen hier leben.

Viele Gebäude unter Denkmalschutz

Die Straße hat zudem im Hinblick auf den Denkmalschutz eine große Bedeutung für Bad Kreuznach. Denn auf dem kurzen Stück der Mühlenstraße stehen zahlreiche Gebäude unter Denkmalschutz. Am Samstag bietet die Straße eine Ausstellung mit Collagen von Elfi Brandt im Nagelstudio Capricio, es gibt historische Führungen mit Hajo Langer als Schutzmann Wichert um 12 und 15 Uhr. Mit dabei sind auch das Restaurierungs-Atelier Rebensburg, das Feuer mit steinzeitlichen Materialien entfacht und Präsentationen von Konservierung und Restaurierung zeigt. Stefan Graf bietet Antiquitäten sowie Flohmarkt und Begutachtung an. Zudem gibt es eine Bürgerinfo zum innerstädtischen Überschwemmungsgebiet. Musik machen ab 13.30 Uhr Horst Kirschhoch und Michal Thiel sowie Liedermacher Uwe Dienel.