Theater in Merxheim Zweimal Hütte voll: Rausgelassene Sau begeistert Gäste Robert Neuber 01.05.2026, 18:00 Uhr

i Bei der Theatergruppe „Vergess de Text“ ging es auf der Bühne bisweilen wild zur Sache... Florian Herzog

Zwei Aufführungen der Komödie „Lass die Sau raus oder jetzt sind wir tierisch vegetarisch“ sorgten für die Merxheimer Theatergruppe „Vergess de Text“ für volles Haus und tobendes Publikum.

Das sieht man nicht aller Tage: Der Autor der Theaterkomödie „Lass die Sau raus“, Andreas Wening, war zu Gast in Merxheim, um sich die Aufführung der Truppe „Vergess de Text“ anzuschauen – und er kringelte sich vor Lachen. Das erlebe er als Autor wirklich selten, sagte er Regisseurin Susanne Angene nach dem Finale mit stehenden Ovationen.







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