Zwei Aufführungen der Komödie „Lass die Sau raus oder jetzt sind wir tierisch vegetarisch“ sorgten für die Merxheimer Theatergruppe „Vergess de Text“ für volles Haus und tobendes Publikum.
Lesezeit 1 Minute
Das sieht man nicht aller Tage: Der Autor der Theaterkomödie „Lass die Sau raus“, Andreas Wening, war zu Gast in Merxheim, um sich die Aufführung der Truppe „Vergess de Text“ anzuschauen – und er kringelte sich vor Lachen. Das erlebe er als Autor wirklich selten, sagte er Regisseurin Susanne Angene nach dem Finale mit stehenden Ovationen.