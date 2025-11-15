Vier Verletzte bei Großbrand Zwei Wohnhäuser in Monzingen schwer beschädigt Sebastian Schmitt 15.11.2025, 10:40 Uhr

i Beim Großbrand in Monzingen wurde ein Wohngebäude Opfer der Flammen, beim Nachbarhaus der Dachstuhl schwer beschädigt. Vier Bewohner wurden leicht verletzt. Sebastian Schmitt

Es war ein Großeinsatz für die Feuerwehren aus der Region: Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Monzingen, der auch auf das Nachbarhaus übergegriffen hat, hielt die Wehren rund sieben Stunden in Atem. Vier Bewohner wurden leicht verletzt.

Ein schwerer Brand in der Monzinger Bachstraße hat am Freitagabend zwei Wohnhäuser schwer beschädigt und einen Großeinsatz der Feuerwehren ausgelöst. Vier Bewohner wurden leicht verletzt. Um 21.09 Uhr wurde zunächst mit dem Stichwort „Garagenbrand“ Alarm für die Einheiten Monzingen und Bad Sobernheim ausgelöst.







Artikel teilen

Artikel teilen