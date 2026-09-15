Auf dem früheren Gelände der Firma Mayer ziehen im November die ersten Bewohner des Bottlender-Neubaus ein. Dann geht es im Jahr 2027 weiter mit dem Abriss der alten Villa und dem Bau zweier weiterer Wohnhäuser.
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Im „Herrschaftlichen Garten“ unterhalb der Kyrburg steht das nächste große Bauprojekt von Thomas Bottlender kurz vor dem Abschluss. Rund sieben Millionen Euro wurden in das moderne Mehrfamilienhaus investiert. Lediglich die Außenanlagen und einige Restarbeiten im Gebäude müssen noch fertiggestellt werden.