Bauprojekte in Kirn Zwei weitere Wohnhäuser stehen unter der Kyrburg Sebastian Schmitt 15.09.2026, 08:00 Uhr

i Bauherr Thomas Bottlender vor seinem rund sieben Millionen Euro teuren Mehrfamilienhaus im „Herrschaftlichen Garten“ in Kirn. Das Gebäude steht kurz vor der Fertigstellung, bereits im November sollen die ersten Bewohner einziehen. Sebastian Schmitt

Auf dem früheren Gelände der Firma Mayer ziehen im November die ersten Bewohner des Bottlender-Neubaus ein. Dann geht es im Jahr 2027 weiter mit dem Abriss der alten Villa und dem Bau zweier weiterer Wohnhäuser.

Im „Herrschaftlichen Garten“ unterhalb der Kyrburg steht das nächste große Bauprojekt von Thomas Bottlender kurz vor dem Abschluss. Rund sieben Millionen Euro wurden in das moderne Mehrfamilienhaus investiert. Lediglich die Außenanlagen und einige Restarbeiten im Gebäude müssen noch fertiggestellt werden.







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