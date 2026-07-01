Rauchgasvergiftung erlitten
Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Münchwald
Zimmerbrand in Münchwald: Beim Eintreffen der Feuerwehren drang dichter Rauch aus einem Fenster der Wohnung, auch der Treppenrau
Zimmerbrand in Münchwald: Beim Eintreffen der Feuerwehren drang dichter Rauch aus einem Fenster der Wohnung, auch der Treppenraum war stark verraucht. Die beiden Bewohner konnten bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude flüchten.
Rouven Ginz/Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Dichter Rauch quoll aus der Wohnung, zwei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus: Ein Zimmerbrand in Münchwald sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr. 

Lesezeit 1 Minute
Bei einem Zimmerbrand in Münchwald haben am Dienstagabend zwei Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss der ehemaligen Schule waren gegen 18 Uhr Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der VG Rüdesheim.

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