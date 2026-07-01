Dichter Rauch quoll aus der Wohnung, zwei Menschen mussten mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus: Ein Zimmerbrand in Münchwald sorgte für einen Einsatz der Feuerwehr.
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Bei einem Zimmerbrand in Münchwald haben am Dienstagabend zwei Bewohner eine Rauchgasvergiftung erlitten und mussten vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss der ehemaligen Schule waren gegen 18 Uhr Einrichtungsgegenstände in Brand geraten, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der VG Rüdesheim.