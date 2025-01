Notbremsung mit zwei Verletzen Zwei Unfälle in vier Tagen: Wieder läuft Kind vor Bus 16.01.2025, 13:42 Uhr

i Erneut gab es in Bad Kreuznach einen Unfall, an dem ein Linienbus beteiligt war. Lino Mirgeler. dpa

Zwei Busunfälle in vier Tagen: Nach dem ein 13-jähriger Junge am Montag in Bad Kreuznach von einem Bus erfasst worden ist, löste nun eine 13-Jährige eine folgenschwere Busvollbremsung aus.

Erneut ist es in Bad Kreuznach zu einer brenzligen Situation gekommen, bei der ein Linienbus involviert war. Am Donnerstagmorgen musste ein Bus eine Notbremsung einlegen. Gegen 8 Uhr war in der Gustav-Pfarrius-Straße auf Höhe des Lina-Hilger-Gymnasiums in Fahrtrichtung Ringstraße eine 13-jährige Jugendliche auf die Straße gelaufen – ohne auf den Verkehr zu achten.

