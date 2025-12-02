Zwei Theologen blicken in großer Dankbarkeit zurück

Sie kennen sich seit ihrer Studienzeit, besuchten das Predigerseminar in Wuppertal und wurden vor 50 Jahren ordiniert. Das Jubiläum feierten Hartmut Eigemann und Dietrich Humrich jetzt gemeinsam.

In einem festlichen Gottesdienst in der Matthiaskirche feierte die Evangelische Paul-Schneider-Gemeinde das Ordinationsjubiläum ihrer beiden ehemaligen Pfarrer Hartmut Eigemann und Dietrich Humrich. Beide wurden vor 50 Jahren ordiniert.

Der Esel spielte eine zentrale Rolle in der Predigt von Pfarrerin Ulrike Scholtheis-Wenzel.