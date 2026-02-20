Junge Männer von der Nahe
Zwei Sportler der Region treffen Schicksalsschläge
Domenico Marzi ist leidenschaftlicher Footballer bei den Bad Kreuznach Warriors. Wegen einer schwierigen Wirbelsäulenoperation fällt er sowohl privat wie beruflich über Monate aus.
Stefan Gmach

Zwei junge Männer aus der Nahe-Region treffen Schicksalsschläge: Beide fallen längerfristig aus, und die Behandlung besonders in einem Fall ist kostspielig. Die Betroffenen und ihre Familien bringt das in finanzielle Bedrängnis. 

Lesezeit 3 Minuten
Zwei ganz unterschiedliche Schicksalsschläge ziehen die Aufmerksamkeit der Menschen in der Region auf sich: Auf der Online-Spendenplattform gofundme.de wird für zwei Sportler gesammelt, die erkrankt sind.Football ist Familie, erst recht bei den Bad Kreuznach Warriors: Domenico Marzi, Headcoach und Vereinsgründer, von allen nur „Dom“ genannt, hat sich einer schwierigen Wirbelsäulenoperation unterziehen müssen.

