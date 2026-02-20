Zwei junge Männer aus der Nahe-Region treffen Schicksalsschläge: Beide fallen längerfristig aus, und die Behandlung besonders in einem Fall ist kostspielig. Die Betroffenen und ihre Familien bringt das in finanzielle Bedrängnis.
Lesezeit 3 Minuten
Zwei ganz unterschiedliche Schicksalsschläge ziehen die Aufmerksamkeit der Menschen in der Region auf sich: Auf der Online-Spendenplattform gofundme.de wird für zwei Sportler gesammelt, die erkrankt sind.Football ist Familie, erst recht bei den Bad Kreuznach Warriors: Domenico Marzi, Headcoach und Vereinsgründer, von allen nur „Dom“ genannt, hat sich einer schwierigen Wirbelsäulenoperation unterziehen müssen.