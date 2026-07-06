Bei einem Unfall auf der Kreuznacher Nord-Süd-Verbindung sind am Montagnachmittag zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Strecke musste für zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Am Montagnachmittag ist es gegen 16:20 Uhr auf dem Zubringer zur B41 aus Richtung der Charles-de-Gaulle-Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen.

Auf Gegenfahrbahn geraten

Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei befuhr ein 47-jähriger den Zubringer stadtauswärts in Richtung B41. Ein entgegenkommender Pkw eines 56-Jährigen geriet im Kurvenbereich aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 47-Jährigen, teilt die Bad Kreuznacher Polizei mit.

Beide Fahrzeugführer wurden schwer, nach derzeitigem Kenntnisstand jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Zudem wurde die Schutzplanke beschädigt.

Strecke zweieinhalb Stunden gesperrt

Während der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten sowie der Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Strecke für rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. red