Bad Kreuznacher Landgericht Zwei Raubüberfälle und spektakuläre Verfolgungsjagden Christine Jäckel 17.02.2026, 09:00 Uhr

i Eine Reihe schwerer Straftaten, darunter zwei bewaffnete Raubüberfälle auf Tankstellen in Rheinböllen und Kastellaun, sollen zwei 28 und 30 Jahre alte Angeklagte aus Bremen begangen haben. Christine Jäckel

Es ist eine ganze Liste von schweren Straftaten, vom Überfall bis hin zum versuchten Mord, die die Staatsanwaltschaft zwei Männern aus Bremen vorwirft. Sie müssen sich jetzt dafür vor dem Kreuznacher Landgericht verantworten.

Zwei 28 und 30 Jahre alte Männer aus Bremen müssen sich wegen einer Vielzahl von Straftaten vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten. Der schwerste Vorwurf aus der Anklageschrift, die Staatsanwalt Konstantin Habermehl vortrug, ist versuchter Mord – das betrifft eine spektakuläre Verfolgungsjagd, die sich die Angeklagten mit der Polizei in Bonn im Juli 2025 lieferten.







Artikel teilen

Artikel teilen