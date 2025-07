Ob Schmerzen in der Schulter, im Knie oder im Kopfbereich: Wenn geklärt werden muss, welche Ursache sie haben und bei denen man von außen nicht erkennen kann, woher sie kommen, steht ein Weg zum Radiologen an. Der Facharztmangel macht sich auch in diesem Bereich bemerkbar: In der Stadt gibt es ganze fünf radiologische Praxen. Dort ist die Nachfrage hoch, die Termine sind begrenzt. Eine dieser Praxen ist die von Blumentritt und Esch, die im Chausseegarten 4 liegt oberhalb der B428, in einem neu angelegten Gewerbegebiet östlich der Riegelgrube. Vor zwei Wochen wurde sie eröffnet.

Noch liegt das ultramoderne quadratische Gebäude mit dem vorspringenden Eingang und dem weitläufigen Entrée etwas verlassen da. Die Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie MRT-Fachkraft Theresa Kiefer und ihre Kollegin, die medizinische Fachangestellte Tahnee Eckert, sitzen hinter einer weißen, glänzenden Theke vor einer Wand aus feinen Holzstäben. Ihr Team komplettiert Annette Hübner als m edizinisch-technische Radiologieassistentin. Es ist kühl und ruhig.

i Das MRT der neuesten Generation wird als bildgebendes Verfahren von Gehirn, Wirbelsäule, Gelenken und Inneren Organen benutzt. Stephan Forstmann

Die beiden jungen Fachärzte für Radiologie, Maximilian Esch (38) und Martin Blumentritt (43), haben sich gerade mit ihrer ersten eigenen Praxis selbstständig gemacht. Maximilian Esch ist ein Kreuznacher, der die vergangenen vier Jahre als Oberarzt in der Abteilung für Diagnostische Radiologie am Diakonie-Krankenhaus gearbeitet hat. Seinen Kompagnon Martin Blumentritt hat er bei ihrer Weiterbildung zum Facharzt für Radiologie am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern kennengelernt. „Wir sind seitdem Kollegen und Freunde“, sagt er. Blumentritt arbeitete danach zuerst im Katholischen Klinikum Mainz, ehe er als Oberarzt ans Westpfalz-Klinikum zurückkehrte. Er hat zudem eine zweijährige Weiterbildung zum Neuroradiologen absolviert, diagnostiziert und behandelt demzufolge Erkrankungen des Zentralen Nervensystems.

Für Privatpatienten und Selbstzahler

Ihre Praxis ist für Privatpatienten, Selbstzahler und Patienten, die die Berufsgenossenschaft schickt. Ob das den Facharztmangel beheben hilft? „Wir haben uns bewusst dazu entschieden“, sagt Maximilian Esch. Die Praxen für Kassenpatienten würden so viele Patienten durchschleusen müssen, dass oftmals eine Untersuchung, aber kein Arztgespräch stattfinden könne. „Das ist nicht das Konzept, dass wir uns vorstellen“, erklärt Esch.

„Wir wollen hier eine individuelle Beratung auf hohem medizinischen Niveau anbieten. Das ist uns wichtig.“ Wenn ein Patient die Praxis verlässt, dann hat er ein Arztgespräch gehabt, in dem man ihm erklärt, was die Bilder sagen, die aus dem MRT (Magnetresonanztherapie) oder dem CT (Computertomografie) kommen. Der weiterbehandelnde Arzt kann die radiologische Diagnostik seines Patienten über einen Online-Report einsehen, die Bilder sind für Patienten und Ärzte in Bildportalen abrufbar. Das entlastet die vollen Praxen für Kassenpatienten allerdings nur, wenn jemand schnell einen Termin haben möchte und bereit ist, die Kosten dafür aus eigener Tasche zu zahlen.

Extra Trafoanschluss legen lassen

Bei ihren Geräten nutzt das Duo die neueste Technologie, was bedeutet, dass die Stromversorgung einiges können muss. „Wir haben extra einen Trafoanschluss legen lassen“, erklärt Maximilian Esch. „Und wir verwenden Geräte der neuesten Generation mit einer hohen Bildqualität und einer verkürzten Untersuchungszeit“, wirbt er. Meist dauere die Untersuchung nicht mehr als eine Viertelstunde. Bei der Bildauswertung wird eine Künstliche Intelligenz eingesetzt, vor allem im Bereich der Neuroradiologie. So können Veränderungen in der Hirnsubstanz nachgewiesen werden. „Die KI hilft bei einer schlüssigen Diagnostik“, sagt Maximilian Esch.