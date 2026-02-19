Prozess in Bad Kreuznach
Zwei Pakistani geraten massiv aneinander
Ein 26-jähriger pakistanischer Staatsbürger soll im Sommer 2025 einen Landsmann auf der Nahebrücke in Bad Kreuznach beraubt und geschlagen haben. Dafür muss er sich vor dem Landgericht verantworten.
Christine Jäckel

Am Landgericht wird der Fall zweier Pakistanis verhandelt, die im vergangenen Sommer auf der Nahebrücke aneinander gerieten. Einer soll den anderen mit einem Messer bedroht und ihm dann eine Halskette entwendet haben. Vor Gericht wird das bestritten.

Sie beschuldigen sich gegenseitig eines nächtlichen Angriffs auf der Nahebrücke in Bad Kreuznach: Ein 26-jähriger pakistanischer Staatsbürger, der wegen schweren Raubes angeklagt ist, und sein 28-jähriger Landsmann. Es gibt für die Begegnung keine weiteren Zeugen, was die Beweislage für die Richter der zweiten Strafkammer nicht einfach macht.

