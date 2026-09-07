Gedenken an NS-Opfer in Kirn Zwei neue Stolpersteine erinnern an Emil und Rosa Frank Sebastian Schmitt 07.09.2026, 20:00 Uhr

i Großes Interesse in der Kirner Innenstadt: Zahlreiche Bürger sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung, Polizei und Kirche begleiteten die Verlegung. Sebastian Schmitt

Zwei Namen wurden zurück ins Kirner Stadtbild geholt – und damit auch die Erinnerung an Emil und Rosa Frank, denen 1938 die Flucht nach Kuba gelang. Zwei neu verlegte Stolpersteine erinnern an das Schicksal der beiden jüdischen Bürger.

So viele Teilnehmer hatten die Organisatoren wohl kaum erwartet: Zahlreiche Bürger, Vertreter aus Politik, Verwaltung und Polizei begleiteten die erneute Verlegung von Stolpersteinen in der Kirner Innenstadt. Besonders viele junge Menschen fanden den Weg zu den Gedenkstellen – ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus weitergetragen wird.







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