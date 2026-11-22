Krachen mitten in der Nacht: An einer Ampelkreuzung in Bad Kreuznach prallen zwei Autos zusammen, eines landet im Graben. Für zwei Insassen endet die Fahrt im Krankenhaus.
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Zwei Pkw sind am Sonntag gegen 1.15 Uhr auf der Ampelkreuzung der Rüdesheimer Straße an der Einmündung zur L 244 zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, eines stand quer auf der Fahrbahn, das andere im Graben. Alle vier Insassen hatten die Autos bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst versorgt.