Unfall in Bad Kreuznach Zwei Menschen bei heftigem Zusammenstoß verletzt 22.11.2026, 16:55 Uhr

i Verkehrsunfall an der Ampelkreuzung in Bad Kreuznach: Zwei Fahrzeuge prallten am frühen Sonntagmorgen zusammen, eines landet im Graben. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Alexander Jodeleit/Freiwillige Feuerwehr

Krachen mitten in der Nacht: An einer Ampelkreuzung in Bad Kreuznach prallen zwei Autos zusammen, eines landet im Graben. Für zwei Insassen endet die Fahrt im Krankenhaus.

Zwei Pkw sind am Sonntag gegen 1.15 Uhr auf der Ampelkreuzung der Rüdesheimer Straße an der Einmündung zur L 244 zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, eines stand quer auf der Fahrbahn, das andere im Graben. Alle vier Insassen hatten die Autos bereits verlassen und wurden vom Rettungsdienst versorgt.







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