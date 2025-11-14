Diskussion im Rat Feilbingert Zwei Kreisstraßen werden abgestuft Josef Nürnberg 14.11.2025, 08:00 Uhr

i Im Rahmen des letztmaligen Ausbaus der K83 und K84 möchte die Gemeinde Feilbingert aus Mitteln der Dorferneuerung den Platz an der Weed ausbauen. Josef Nürnberg

Auch wenn es Vorbehalte gab - letzten Endes stimmte der Gemeinderat Feilbingert einstimmig der Abstufung zweier Kreisstraßen zu.

Der Gemeinderat hat bei der Kreisverwaltung den Ausbau und die Aufnahme der beiden Kreisstraßen 83 und 84 in das Straßenbauprogramm des Landkreises Bad Kreuznach beantragt und der Abstufungsvereinbarung der beiden Straßen zugestimmt. Damit werden beide Straßen nach dem letztmaligen Ausbau aus der Baulast des Kreises genommen und künftig nur als Gemeindestraßen klassifiziert.







