Zwei Kreisstraßen werden abgestuft

Auch wenn es Vorbehalte gab - letzten Endes stimmte der Gemeinderat Feilbingert einstimmig der Abstufung zweier Kreisstraßen zu.
Lesezeit 1 Minute
Der Gemeinderat hat bei der Kreisverwaltung den Ausbau und die Aufnahme der beiden Kreisstraßen 83 und 84 in das Straßenbauprogramm des Landkreises Bad Kreuznach beantragt und der Abstufungsvereinbarung der beiden Straßen zugestimmt. Damit werden beide Straßen nach dem letztmaligen Ausbau aus der Baulast des Kreises genommen und künftig nur als Gemeindestraßen klassifiziert.