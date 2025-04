Zwei Kinder verletzen sich in Bauruine in Stromberg

Großes Glück hatten zwei spielende Kinder in Stromberg. Bei Sturz durch eine marode Decke in einem baufälligen Haus verletzten sich beide. Sie kamen in ein Krankenhaus.

Das Spielen in einer Bauruine hätten ins Auge gehen können: Zwei Kinder erlitten am Samstag schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen, als sie am Nachmittag in einem unbewohnten Gebäude im Ortskern von Stromberg durch eine baufällige Decke stürzten. Die Decke bestand aus Dachpappe und Spanplatten, teilt die Polizei mit.

Die neun und zwölf Jahre alten Jungen fielen etwa sechs Meter in die Tiefe und wurden zur Behandlung ins Krankenhaus nach Mainz gebracht. Laut Polizei war das Gebäude nicht gesichert. Nach dem Vorfall wurde es vom Bauhof Stromberg gegen Zutritt gesichert und von den Behörden polizeilich versiegelt. Gegen den Hausbesitzer wird nun wegen des Verstoßes gegen die Verkehrssicherungspflicht ermittelt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0261 103-0 entgegen.