Gewalt in Bad Kreuznach
Zwei junge Syrer nach Narrenfahrt zusammengeschlagen
Symbolfoto Polizei
Symbolfoto Polizei
Soeren Stache/dpa. picture alliance/dpa

Eine Straftat ereignete sich in der Wormser Straße, die andere im Bahnhofsgebäude. Die Polizei sucht Zeugen. Was nach dem bunten Treiben am vergangenen Samstag genau passiert ist.

Lesezeit 1 Minute
Über zwei Vorfälle, die sich nach der Narrenfahrt am Samstag, 14. Februar, ereigneten, berichtet die Polizeidirektion Bad Kreuznach. Zum einen kam es in der Wormser Straße in Bad Kreuznach gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf bis zehn Personen, die einen 17-jährigen Syrer zusammenschlugen, sodass er eine Kopfverletzung und verschiedene Prellungen am Oberkörper erlitt.

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren