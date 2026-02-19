Gewalt in Bad Kreuznach Zwei junge Syrer nach Narrenfahrt zusammengeschlagen 19.02.2026, 17:39 Uhr

Eine Straftat ereignete sich in der Wormser Straße, die andere im Bahnhofsgebäude. Die Polizei sucht Zeugen. Was nach dem bunten Treiben am vergangenen Samstag genau passiert ist.

Über zwei Vorfälle, die sich nach der Narrenfahrt am Samstag, 14. Februar, ereigneten, berichtet die Polizeidirektion Bad Kreuznach. Zum einen kam es in der Wormser Straße in Bad Kreuznach gegen 19 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen fünf bis zehn Personen, die einen 17-jährigen Syrer zusammenschlugen, sodass er eine Kopfverletzung und verschiedene Prellungen am Oberkörper erlitt.







