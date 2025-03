Einen besseren Namen als Avra konnte das neue Pächterehepaar des Kurhauses Bad Münster am Stein, Filippos Kostakopoulos und Evelyn Loskiava kaum finden, leitet sich doch Avra vom altgriechischen Wort Aura, der personifizierten Göttin der Morgenbrise ab. Die frische Brise, die die jungen Leute von Mönchengladbach mit nach Bad Münster am Stein-Ebernburg gebracht haben, dürfte der „Gut Stubb“ mehr als guttun, da waren sich ausgewählte Gäste, die auf Einladung des Paares am Sonntag zum Essen geladen waren, einig.

Seit Montag steht das Kurhaus-Restaurant nun allen offen. Einen Vorsprung in Sachen hervorragende griechische Küche hatte vor Sonntag nur Ortsvorsteherin Birgit Ensminger-Busse. Beim Besuch ihrer Tochter in Mönchengladbach ergriff sie die Chance und besuchte das Restaurant der Familie Kostakopoulos. Denn in der einstigen Abteistadt führt der Vater des neuen Pächters seit gut 40 Jahren ein Restaurant. Die Ortsvorsteherin macht keinen Hehl daraus, dass es ihr sehr gut geschmeckt hat und sie betont, um allen Gerüchten vorzubeugen, dass sie auf eigene Kosten gegessen hat. Am Sonntag war das Essen für die geladenen Gäste allesamt kostenlos.

Radler und Wanderer sind genauso willkommen

Filippos Kostakopoulos servierte für den besonderen Tag, zu dem sogar Verwandte aus der griechischen Heimat angereist waren, mediterrane Küche. So gab es Rote-Beete-Salat, einen echten griechischen Bauernsalat, gefüllte Paprika und Weißkohl, Lachs oder auch Roastbeef. Am Ende gab es nur eine Meinung: Der Küchenchef, den der neue Kurhauspächter vom Schatten des Abteiberges in Mönchengladbach mit unter den Rheingrafenstein genommen hatte, versteht sein Handwerk. Kostakopoulos ist es wichtig, dass seine Gäste im Kurhaus gut speisen können. „Aber ebenso wichtig ist es mir, dass die Menschen die Hemmschwelle vor dem großen Namen Kurhaus verlieren“, sagt er. So sind selbstverständlich auch Wanderer und Radler willkommen.

Kurhaus bleibt weiter Veranstaltungsort

Aufmerksam geworden auf das Haus ist das neue Pächterpaar übrigens durch eine Anzeige im Internet. Da beide die Gegend schon kannten und es ihnen hier gut gefällt, ist ihnen der Umzug von Mönchengladbach an die Nahe nicht schwer gefallen. Neben den normalen Öffnungszeiten montags bis samstags von 12 bis 14.30 Uhr und abends von 17 bis 22 Uhr (Dienstag ist Ruhetag), sowie sonntags durchgehend von 12 bis 21 Uhr steht das Kurhaus auch für Veranstaltungen, wie Weihnachts-, Firmenfeiern, Geburtstage oder Hochzeiten zur Verfügung. Natürlich gibt es auch Kaffee und Kuchen.

Ortsvorsteherin: Preisleistungsverhältnis stimmt

Ortsvorsteherin Ensminger-Busse ist froh, dass man mit dem neuen Betreiberpaar so schnell wieder Leben ins Kurhaus holen konnte. Insbesondere von der „offenen Herzlichkeit“ ist sie angetan. Daneben lobt sie das Konzept des Hauses, zu dem auch das ausgewogene Preisleistungsverhältnis gehöre. Falls Filippos Kostakopoulos an neuer Wirkungsstätte überhaupt etwas vermisst, dann vielleicht Borussia Mönchengladbach. Eher unwahrscheinlich dürfte es sein, dass einer der Borussen-Größen wie im Restaurant seines Vaters im Kurhaus erscheint.