Bei Spabrücken und Hargesheim Zwei Frauen kommen mit ihren Autos von der Straße ab Robert Neuber 20.09.2026, 11:58 Uhr

i Zwischen Dalberg und Spabrücken kam eine 18-jährige Autolenkerin von der Straße ab und landete an einem Baum. Rouven Ginz, Freiw. Feuerwehr VG Rüdesheim

Bei zwei Autounfällen am Wochenende kamen die Fahrerinnen von der Straße ab. Die Alarmierung erfolgte über den automatischen Notruf der Fahrzeuge. Rouven Ginz von der Feuerwehr: Der eCall macht trotz einiger Fehlalarme Sinn.

Am Wochenende wurde die Feuerwehr bei zwei Unfällen durch den sogenannten eCall des Fahrzeugs alarmiert. Der erste Fall fand am Freitagabend gegen 21.30 Uhr zwischen Dalberg und Spabrücken auf der Kreisstraße 40 statt. Laut Polizei war eine 18-Jährige nach Spabrücken unterwegs, sie kam in einer leichten Linkskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, die Fahrt endete an einem Baum, was den elektronischen ...







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