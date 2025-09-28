Unfall bei Heimweiler Zwei Frauen auf Mopeds stürzen wegen schmieriger Straße 28.09.2025, 15:55 Uhr

i Blaulicht-Symbolbild Christoph Soeder. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Offenbar wegen ausgelaufener Betriebsstoffe war die L182 zwischen Kirn und Heimweiler so glitschig, dass zwei Motorradfahrerinnen wegrutschten und stürzten.

Zwei Motorradfahrerinnen stürzten am Sonntagvormittag gegen 11.15 Uhr an der „Horbachsmühle“ zwischen Kirn und Heimweiler. Wie die Polizei mitteilte, waren beide auf der Landesstraße 182 aus Heimweiler kommend in Richtung Kirn unterwegs, als zunächst die vorneweg fahrende 35-Jährige wegrutschte – wie die Polizei mutmaßt, sollen ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Straße dazu geführt haben, dass die Straße glitschig war.







