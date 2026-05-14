Zwei Unfälle, zwei Fahrerfluchten: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. Mai, kracht es in Bad Kreuznach und Windesheim.

Gleich zu zwei Unfällen mit Fahrerflucht kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 13. auf 14. Mai, im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Bad Kreuznach. Zunächst stieß gegen 0.15 Uhr ein 45 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Mayen-Koblenz mit seinem Pkw auf der Bosenheimer Straße in Höhe der Shell-Tankstelle gegen ein Schild und einen Baum. Der Fahrer setzte seine Fahrt nach der Kollision jedoch unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, und stellte sein beschädigtes Auto auf einem Parkplatz ab, wie die Polizei mitteilt. Daraufhin entfernte er sich zunächst fußläufig.

Wenige Minuten später konnte er jedoch durch Beamte der Polizeiinspektion in der Nähe seines Fahrzeugs angetroffen und kontrolliert werden. Der Mann wies eine Atemalkoholkonzentration von 1,86 Promille auf und räumte den Verkehrsunfall letztlich ein. Der Sachschaden dürfte bei etwa 5000 Euro liegen.

Kollision mit geparktem Auto

Ebenso wenig Glück hatte ein 32 Jahre alter Mann aus der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg. So kollidierte dieser laut Polizei gegen 0.32 Uhr in der Hauptstraße in Windesheim mit einem geparkten Pkw. Dabei wurde auch das Fahrzeug des Unfallverursachers erheblich beschädigt, was den Fahrer jedoch nicht davon abhielt, die Unfallstelle in Richtung Schweppenhausen zu verlassen. Der Sachschaden an den beteiligten Autos dürfte bei über 15.000 Euro liegen.

Im Rahmen der Fahndung konnte der geflüchtete Pkw-Fahrer durch eine Funkstreifenwagenbesatzung der PI Bad Kreuznach im Gegenverkehr von Stromberg kommend festgestellt werden. Nach Wenden des Einsatzfahrzeugs konnte der Pkw jedoch zunächst nicht mehr kontrolliert werden, da er sich bereits wieder in unbekannte Richtung entfernt hatte. Gegen 1.52 Uhr konnte der mit einem Atemalkoholwert von 2,1 Promille ebenfalls erheblich alkoholisierte mutmaßliche Fahrer schließlich in Windesheim angetroffen werden.

Gegen beide Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, ihre Führerscheine wurden sichergestellt.