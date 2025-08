Die Vorbereitungen für die Kirner Kerb 2025 laufen auf Hochtouren. In wenigen Tagen, von Freitag, 8. August, bis Montag, 11. August, verwandelt sich das Festgelände rund um die Kallenfelser Straße wieder in ein buntes Spektakel mit Karussells, Buden, Musik, Feuerwerk und Tradition. Schon jetzt herrscht geschäftiges Treiben auf dem Platz – und das in allen Bereichen.

Bereits seit Wochen sind Marktmeister Luca Schallmo und sein Team mit der finalen Organisation beschäftigt. In dieser Woche beginnt der Aufbau der Fahrgeschäfte und Verkaufsstände – und damit zieht auch spürbar Leben auf das Areal ein. Mehr als zwei Dutzend Schausteller aus der gesamten Region reisen mit ihren Fahrzeugen an, bauen ihre Attraktionen auf, reinigen und polieren – alles soll glänzen, wenn am Freitagabend die Kerb offiziell eröffnet wird.

i Im Kirner Biergarten gibt es - natürlich - gutes Kirner Bier. Sebastian Schmitt

Ob der Automatik-Scooter von Thomas Roßkopf, das Zauber-Welt Kinderkarussell von Werner Weber jr. oder die nostalgische Mandelbrennerei – das Schaustellerangebot ist in diesem Jahr besonders vielfältig. Auch Kirner Originale wie Ronny Kettner mit seinem Babyflug und dem Pfeilwerfen sind natürlich wieder mit dabei. Für Adrenalinjunkies stehen moderne Highlights wie der „Real VRTY Flyer VR 360“ bereit.

Parallel dazu sind die Stadtwerke Kirner Land mit der technischen Infrastruktur beschäftigt: Wasseranschlüsse, Stromversorgung und Abwasserlösungen müssen für jede Bude individuell vorbereitet und freigegeben werden.

i Auch in diese Jahr gibt es wunderbare Fahrgeschäfte zu sehen und zu testen. Sebastian Schmitt

Ein wichtiger Dreh- und Angelpunkt in diesen Tagen ist Marktmeister Schallmo. Als städtischer Ansprechpartner ist er „gefühlt rund um die Uhr erreichbar“, wie viele Schausteller anerkennend berichten. „Ob Strom, Aufbau oder kurzfristige Lageänderungen – Luca ist immer zur Stelle“, lobt ein Schausteller. Auch Bürgermeister Frank Ensminger freut sich sichtlich auf das viertägige Fest: „Die Kirner Kerb ist das Herzstück unserer Stadtkultur – hier kommen Tradition, Gemeinschaft und Lebensfreude zusammen.“

Verkehr: Damit alles sicher abläuft, gelten während der Festtage besondere Verkehrsregelungen: Die Kallenfelser Straße ist ab Ortseingang beidseitig mit Halteverboten belegt, die Straße „Im Hohen Rech“ wird zur Einbahnstraße mit einseitiger Parkmöglichkeit. Auch die Ohlmann- und Rothmannstraße sind teils nur noch in eine Richtung befahrbar.

i Ein Foto aus dem Vorjahr: 2024 spielte das Wetter mit und die Stimmung war großartig. Sebastian Schmitt

Programm-Highlights: Los geht es am Freitag, 8. August, um 19 Uhr mit dem traditionellen Kerberundgang und dem Fassanstich im Biergarten. Anschließend steigt ab 20 Uhr die große Bierclub-Party mit 1980er/90er-Motto und Kostümwettbewerb – inklusive Preisen wie Brauereiführung, Verzehrgutscheinen und Fanartikeln. Gegen 22.15 Uhr folgt das Eröffnungsfeuerwerk. Am Samstag spielt die Rockband Phoenix, sonntags gibt es Familienaktionen und einen Gottesdienst, und am Montag feiern Firmen und Vereine beim kommunalen Frühschoppen, ehe die Hunsrück Djs die Abschlussfeier einläuten. Auch das beliebte Kerwe-Schwimmen findet wieder statt – mit Sonderöffnung am Montagmorgen von 7 bis 12 Uhr im städtischen Freibad.