Sportler aus Kreuznach sammeln Zwei Basketballer schwer erkrankt: Team will helfen Cordula Kabasch 05.12.2025, 12:37 Uhr

i Die 15-jährige Zoé ist an Krebs erkrankt. Für sie selbst und ihre Mutter war es ein Schock. Die Behandlung hat bereits begonnen, und für sie haben die Basketballer eine Spendenaktion eingerichtet. Marie Clemens. privat

Zwei VfL-Sportler sind dieses Jahr schwer erkrankt. Während der 16-jährige Christian ein Herztransplantat benötigt, bekommt die 15-jährige Zoé eine Chemotherapie gegen Krebs. Die Diagnosen waren ein Schock, die Basketballer sammeln für die beiden.

Bad Kreuznach. Die Basketballabteilung des Vfl Bad Kreuznach hat es dieses Jahr schwer getroffen: Nachdem im Frühjahr der 16-jährige Christian, ein Trainer und Teamkollege, wegen eines Herzfehlers und mehrerer Notoperationen ein Multiorganversagen erlitt und nun auf ein Transplantat wartet, wurde bei der 15-jährigen Zoé eine schwere Krebserkrankung diagnostiziert.







Artikel teilen

Artikel teilen