Zwei Basketballer schwer erkrankt: Team will helfen

Zwei VfL-Sportler sind dieses Jahr schwer erkrankt. Während der 16-jährige Christian ein Herztransplantat benötigt, bekommt die 15-jährige Zoé eine Chemotherapie gegen Krebs. Die Diagnosen waren ein Schock, die Basketballer sammeln für die beiden.
Lesezeit 2 Minuten
Bad Kreuznach. Die Basketballabteilung des Vfl Bad Kreuznach hat es dieses Jahr schwer getroffen: Nachdem im Frühjahr der 16-jährige Christian, ein Trainer und Teamkollege, wegen eines Herzfehlers und mehrerer Notoperationen ein Multiorganversagen erlitt und nun auf ein Transplantat wartet, wurde bei der 15-jährigen Zoé eine schwere Krebserkrankung diagnostiziert.