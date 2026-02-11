Parkstreit in Bad Kreuznach
Zwei Anwohner legen Widerspruch gegen Parkgebühren ein
Rechtsanwalt Herbert Emrich, der die von den hohen Parkgebühren betroffenen Bürger vertritt, erläuterte bei einer Versammlung Mi
Rechtsanwalt Herbert Emrich, der die von den hohen Parkgebühren betroffenen Bürger vertritt, erläuterte bei einer Versammlung Mitte Januar seine Strategie.
Josef Nürnberg

Eine Zurücknahme der in weiteren Bereichen des Kurviertels eingeführten Parkgebühren fordert Rechtsanwalt Herbert Emrich, der zwei betroffene Anwohnerinnen vertritt, die in der Freiherr-vom-Stein-Straße wohnen. 

Lesezeit 2 Minuten
Die politische Entscheidung des Stadtrats, die gebührenpflichtige Parkzone ohne Bewohnerparken in weiteren Bereichen des Bad Kreuznacher Kurgebiets und in der hinteren Ringstraße auszuweiten, wird nun zu einer Rechtsfrage. Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) hat jüngst sowohl im Stadtrat als auch im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr erklärt, die Verwaltung arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, um Bewohnerparken für die ...

Ressort und Schlagwörter

Oeffentlicher AnzeigerPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Bad Kreuznach

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Bad Kreuznach gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren