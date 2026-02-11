Parkstreit in Bad Kreuznach Zwei Anwohner legen Widerspruch gegen Parkgebühren ein Harald Gebhardt 11.02.2026, 17:00 Uhr

i Rechtsanwalt Herbert Emrich, der die von den hohen Parkgebühren betroffenen Bürger vertritt, erläuterte bei einer Versammlung Mitte Januar seine Strategie. Josef Nürnberg

Eine Zurücknahme der in weiteren Bereichen des Kurviertels eingeführten Parkgebühren fordert Rechtsanwalt Herbert Emrich, der zwei betroffene Anwohnerinnen vertritt, die in der Freiherr-vom-Stein-Straße wohnen.

Die politische Entscheidung des Stadtrats, die gebührenpflichtige Parkzone ohne Bewohnerparken in weiteren Bereichen des Bad Kreuznacher Kurgebiets und in der hinteren Ringstraße auszuweiten, wird nun zu einer Rechtsfrage. Oberbürgermeister Emanuel Letz (FDP) hat jüngst sowohl im Stadtrat als auch im Ausschuss für Stadtplanung, Bauwesen, Umwelt und Verkehr erklärt, die Verwaltung arbeite mit Hochdruck an einer Lösung, um Bewohnerparken für die ...







Artikel teilen

Artikel teilen