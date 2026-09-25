Was passiert mit dem Casinogebäude der Stadt? Kann ein Hotelprojekt das gescheiterte Sanierungsdebakel des einstigen Heims des Stadtrates doch noch retten? Oder vielleicht doch ein Schulcampus?
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Markterkundungsverfahren scheinen in Bad Kreuznach gerade im Trend zu liegen. Eine solche Käufersuche wird derzeit für das Bäderhaus angestoßen, für die Entwicklungsfläche rund um das Casinogebäude im Brückes (dazu gehören Casinogebäude, Else-Liebler-Haus, Stadtmauer mit Schanze, Jahnhallenparkplatz und Casinograben; in Summe 14.