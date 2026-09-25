Hotellösung im Gespräch Zwei Angebote für das Bad Kreuznacher Casinogebäude Marian Ristow 25.09.2026, 11:00 Uhr

i Von außen vermag man den traurigen Zustand im Innern nicht zu erahnen: Das Casinogebäude ist ein Sanierungsfall. Die Stadt ist aus dem Projekt ausgestiegen und sucht einen Investor. Marian Ristow

Was passiert mit dem Casinogebäude der Stadt? Kann ein Hotelprojekt das gescheiterte Sanierungsdebakel des einstigen Heims des Stadtrates doch noch retten? Oder vielleicht doch ein Schulcampus?

Markterkundungsverfahren scheinen in Bad Kreuznach gerade im Trend zu liegen. Eine solche Käufersuche wird derzeit für das Bäderhaus angestoßen, für die Entwicklungsfläche rund um das Casinogebäude im Brückes (dazu gehören Casinogebäude, Else-Liebler-Haus, Stadtmauer mit Schanze, Jahnhallenparkplatz und Casinograben; in Summe 14.







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