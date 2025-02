Zuversicht in Bad Kreuznacher DRK-Tagesklinik wächst

Die Zuversicht in der DRK-Tagesklinik in Bad Kreuznach wächst: Nach dem Rückzug des DRK-Landesverbands aus dem Krankenhausbereich ist man in der Einrichtung überzeugt, dass es weiter geht und man einen neuen Träger findet.